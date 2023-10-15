مواطن يطور موهبته في تصنيع النوافير والشلالات لتصبح مصدر دخل

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استغل المواطن سلطان الشمري من محافظة رفحاء، هوايته وموهبته في صنع النوافير والشلالات المنزلية المتنوعة إلى مصدر لكسب رزقه، إذ خصص جزءاً من منزله في التصميم والتصنيع المتنوع.

وأوضح الشمري لوكالة الأنباء السعودية، أنه كان لديه الرغبة لهذه الموهبة، مقررًا خوض غمار التجربة وبدء التصنيع بعد أن صقل موهبته بالتعليم والتدريب على كيفية تصميمها وطرق صنعها، مفيداً أنه خلال العمل وصناعة الشلالات والنوافير، يستخدم مواد الإسمنت والحديد والعوازل والمضخات الكهربائية، وإضافة مواد الحماية التي تمنحها اللمعان والحماية من تغير الألوان والتقشير.

وأضاف، أن أحجام الشلالات والنوافير أشكالها مختلفة، صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وتختلف مدة إنجازها من يوم إلى أكثر من شهر بحسب هندسة الشكل والتفاصيل والفكرة ومدة البناء وتعقيدات التصميم، مشيرًا إلى أن الشلالات نوعان ثابت و متحرك، و كل تصميم مختلف عن الآخر وله طابعه الخاص.