مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لـ أكتوبر

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هناك 3 إقرارات ضريبية يتم تقديمها وسدادها خلال شهر أكتوبر، وهي ضريبة الاستقطاع والقيمة المضافة الشهرية والقيمة المضافة ربع السنوية.

الإقرارات الضريبية:

ولفتت هيئة الزكاة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت، إلى أن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر أكتوبر كالتالي: ـ 10 أكتوبر هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر سبتمبر 2022م. ـ 31 أكتوبر هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية، عن شهر سبتمبر 2022م. ـ 31 أكتوبر هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية، عن الربع الثالث لعام 2022م.