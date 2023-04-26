مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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جماهير كرة القدم، أنتم على موعد مع مباريات اليوم “الأربعاء”، الموافق 26 إبريل 2023، والتي تشهد العديد من المواجهات النارية في دوري يلو، والدوري الإنجليزي والليجا الإسبانية وكأس إيطاليا.

مواعيد مباريات اليوم في دوري يلو والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الجبلين نظيره الحزم، في تمام الساعة السادسة و55 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وفي نفس الموعد يحل القادسية ضيفا على القيصومة، على ملعب الباطن.

وفي الثامنة و40 دقيقة، يلعب الفيصلي أمام أحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري يلو.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي بنظيره برينتفورد، في تمام التاسعة و45 دقيقة بتوقيت السعودية، على إستاد ستامفورد بريدج، وفي نفس الموعد، يحل فريق ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد، باستاد لندن الأولمبي، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium، بتعليق حفيظ دراجي.

وفي قمة مباريات الجولة الـ33، يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره آرسنال، على إستاد الاتحاد، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ويتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريال مايوركا، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، ويتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حسن العيدروس.

وفي نفس الموعد يواجه خيتافي فريق ألميريا، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق أحمد عبده بحسب “سعودي سبورت”.

ويحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا على رايو فاليكانو، بملعب تيريزا ريفيرو، عند الساعة الـ11 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني، ويتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق يوسف سيف.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

يلتقي فريق انتر ميلان بنظيره يوفنتوس، على إستاد أليانز ستاديوم، في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، بنصف نهائي كأس إيطاليا، وتنقل المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1.