مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022 في كأس العالم

في ثاني أيام مباريات مونديال قطر 2022، يشهد غدًا الاثنين 21 نوفمبر 2022، عدة مقابلات قوية، ضمن منـــافسات الجولة الأولي في دور المجـــموعات في كأس العالم في نــسخته الثـــانية والعشرين.

اليوم الافتتاحي للمونديال

واليوم، انتهت المباراة الافتتاحية في مونديال العالم ٢٠٢٢، بين منتخبي قطر والإكوادور بفوز الثــــــاني بهدفين دون رد، ليحقق أول ثلاث نقاط في مجموعته بكأس العالم.

وبدأت المباراة بتسجل منتخب الإكوادور هدًفا قبل أن يقوم حكم الـvar ، بإلغائه، حتى تمكن فالنسيا من تسجيل هدف صحيح من ركلة جزاء بعد عرقلة قوية من مداع منتخــــب قطر، فقام بتسديد كرة قوية في شباك العنابي أسفرت عن الهدف الأول في الدقيقة 16.

واستقبل فالنسيا تمريرة عرضية من أنجيلو بريسيادو، ليودع الكرة برأسية في الزاوية اليمنى من الحارس سعد الشيب، وفي نهاية الشوط الأول أصيب فالنسيا صاحب الهدفين، وأجبر على مغادرة ملعب اللقاء في الدقيقة الـ 44.

مواجهة السنغال وهولندا

“السنغال vs هولندا”، تقام غدًا في التوقيتات التالية: ” 14:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و15:00 بتوقيت مصر وليبيا، 16:00 بتوقيت السعودية وقـــطر والاردن، و17:00 بتوقيــت الامارات وعمان، على ملعب الثمامة.

مواجهة إنجلترا وإيران

“إنجلترا vs إيران”، تقام عند الساعة 17:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 18:00 بتوقيت مصر وليبيا، 19:00 بتوقيت السعودية وقطر والاردن، و20:00 بتوقيت الامارات وعمان، على ستاد خليفة.

مواجهة أمريكا وويلز

“الولايات المتحدة الأمريكية vs ويلز”، تأتي في التوقيتات التالية: “20:00 بتوقيــــت تونس والجزائر والمغرب، 21:00 بتوقيت مصر وليبيا، 22:00 بتوقيت السعودية وقطر والاردن، 23:00 بتوقيت الامارات وعمان، على ملعب الريان.