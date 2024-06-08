مواعيد مباريات اليوم السبت 8 يونيو والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم
الكاميرون X الرأس الأخضر – الساعة 4 عصرا
جامبيا X سيشيل – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس والقنوات الناقلة
جريميو البرازيلي X إستوديانتس لابلاتا الأرجنتيني – الساعة 1 صباحا على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة
سلوفينيا X بلغاريا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
لاتفيا X ليتوانيا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
سويسرا X النمسا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 5
السويد X صربيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مولدوفا X قبرص – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 9
إستونيا X جزر فاروه – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6
البرتغال X كرواتيا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الدنمارك X النرويج – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4
بلجيكا X لوكسمبرج – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3
إسبانيا X إيرلندا الشمالية – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الولايات المتحدة الأمريكية X كولومبيا – الساعة 12:30 صباحا
البرازيل X المكسيك – الساعة 3:30 صباحا