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مواعيد مباريات اليوم السبت 8 يونيو والقنوات الناقلة

8 يونيو 2024 - 9:20 صباحًا
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تقام اليوم السبت 8 يونيو، عددا من المباريات فى مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة البرتغال ضد كرواتيا استعدادا لمباريات أمم أوروبا يورو 2024.

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم

الكاميرون X الرأس الأخضر – الساعة 4 عصرا

جامبيا X سيشيل – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس والقنوات الناقلة

جريميو البرازيلي X إستوديانتس لابلاتا الأرجنتيني – الساعة 1 صباحا على قناة beIN Sports HD 6

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مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة

سلوفينيا X بلغاريا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

لاتفيا X ليتوانيا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

سويسرا X النمسا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 5

السويد X صربيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مولدوفا X قبرص – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 9

إستونيا X جزر فاروه – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6

البرتغال X كرواتيا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدنمارك X النرويج – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

بلجيكا X لوكسمبرج – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إسبانيا  X إيرلندا الشمالية – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الولايات المتحدة الأمريكية X كولومبيا – الساعة 12:30 صباحا

البرازيل X المكسيك – الساعة 3:30 صباحا

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8 يونيو 2024 - 9:20 صباحًا
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