مواقف إنسانية جسدها أبناء وبنات المملكة خلال تنفيذ أكبر عملية إجلاء دولية لمساعدة العالقين في السودان (فيديو)

يجسد أبناء وبنات المملكة مواقف إنسانية خلال تنفيذ أكبر عملية إجلاء دولية لمساعدة العالقين في السودان، مع تقديم كافة المساعدات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتقوم المملكة بتقديم خدماتها بشتى الطرق، فجنودها ينقلون المرضى، والمسعفون يباشرون الحالات الطارئة، والمجندات يحتضن الأطفال، والضباط يستقبلون الرعايا بابتسامة ورحابة صدر.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كلّف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات عاجلة إلى السودان، وإطلاق حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة الشعب السوداني .