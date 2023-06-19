مواقف ذوي الإعاقة في المنشآت التجارية والحكومية.. مجانية

المناطق_واس

تستطلع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان آراء المختصين لمشروع اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة.

ويهدف مشروع الاشتراطات إلى ضبط عملية إنشاء مواقف السيارات حسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي وتنظيم أعمال تأجير المواقف في الأنشطة التجارية أو المباني الحكومية أو في الأراضي الفضاء.

وبحسب المسودة التي أطلقتها الوزارة، تتولى الشؤون البلدية والقروية إصدار موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة على إنشاء وممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة.

وتصنف المواقف المسموح بإنشائها وإدارتها لثلاثة أنواع؛ الأول مواقف السيارات للمنشآت التجارية أو الحكومية، وهي مواقف السيارات السطحية أو في القبو أو متعددة الأدوار للمباني التجارية (المولات التجارية، الأسواق الشعبية، الفنادق، الأندية الرياضية)، أو في مباني وساحات الجهات الحكومية. يليها مواقف السيارات المستقلة، وهي مواقف السيارات السطحية أو متعددة الأدوار في الأراضي الفضاء التي تقع على الشوارع التجارية ولم يصدر لها رخص بناء. وثالث الأنواع مواقف السيارات الآلية، وهي مواقف السيارات المصنوعة من هياكل حديدية تعمل من خلال نظام آلي يتم التحكم به من خلال الحاسب الآلي لإيقاف السيارات واستردادها، وتقع على الأراضي ذات الاستخدام التجاري، أو في ساحات الجهات الحكومية.

ووضعت الوزارة متطلبات لترخيص كل نوع من المواقف، واشترطت لمواقف المنشآت التجارية أو الحكومية وجود مخطط معماري معد ومعتمد من قبل مكتب هندسي يوضح مساحات المواقف المراد تأجيرها، ورخصة بناء المنشأة التجارية، وألا يقل عدد المواقف المعتمدة في رخصة البناء عن 50 موقفاً، وصك ملكية العقار أو عقد إيجار (من منصة ايجار) أو عقد استثمار ويكون سارياً، سجل تجاري لمزاولة النشاط، وموافقة الدفاع المدني والمرور قبل إصدار الترخيص. واشترطت الوزارة، لمواقف السيارات المستقلة والآلية إصدار رخصة بناء وفق الإجراءات والمتطلبات، صك ملكية العقار أو عقد إيجار سارٍ، سجل تجاري لمزاولة النشاط، موافقة الدفاع المدني والمرور وشهادة المواصفات والمقاييس، وتخضع الاشتراطات للائحة رسوم الخدمات البلدية. ويلزم بأن تكون أول 20 دقيقة مجانية من دخول السيارة حتى خروجها من المواقف على الأقل، وأن تكون المواقف المخصصة لذوي الإعاقة مجانية في مواقف السيارات للمنشآت التجارية والحكومية.

وبيّنت الاشتراطات المتطلبات المكانية لمواقف السيارات للمنشآت التجارية والحكومية، إذ يمكن تحويل المواقف القائمة أو جزء منها الصادر لها رخص بناء، وليس بالضرورة كامل المواقف، ويسمح باستخدام المداخل والمخارج لمواقف السيارات المعتمدة في رخص البناء لدفع وتسجيل رسوم المواقف، كما يسمح باستحداث مداخل ومخارج جديدة على الشوارع التجارية.

وفيما يتعلق بمواقف السيارات المستقلة والآلية، اشترطت المتطلبات المكانية أن تكون في الأراضي الواقعة على شارع تجاري، وألا تقل مساحة الأرض عن 500 م2 للمواقف السطحية والآلية وللمواقف متعددة الأدوار.

أسطح لا تمتص السوائل

حددت الاشتراطات متطلبات معمارية بحيث تكون أسطح المواقف من الخرسانة أو المواد المماثلة غير القابلة للاحتراق وغير القابلة لامتصاص السوائل، وتكون منطقة الأرضية المستخدمة في وقوف المركبات منحدرة لتسهيل حركة السوائل إلى المصرف أو نحو المدخل الرئيسي، كما حددت أخرى إنشائية من خلال التقيد بدليل تصميم مواقف السيارات والالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية السعودية والالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المواقف التي يتم إنشاؤها من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة. وكشفت الاشتراطات مجموعة من متطلبات الأمن والصحة والسلامة منها تغطية جميع المواقف بكاميرات المراقبة، وأن تكون أبعاد المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق ما ورد بالدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل بما لا يتعارض مع كود البناء السعودي، ويلزم توفير مراقب طول فترة التشغيل في المواقف المستقلة والآلية يقوم بالإشراف على تشغيل المواقف وتكون من مسؤولياته التأكد من عدم استخدامها لغير الغرض الذي أنشئت من أجله، فضلاً عن توفير مخارج طوارئ للمواقف متعددة الأدوار.

اسم وشعار وبوابة إلكترونية

شملت المتطلبات التشغيلية، توفير نظام إلكتروني متكامل يعمل بالحاسب الآلي ومرتبط ببوابات الدخول لضبط عمليات الدخول والخروج والمدة التي تم تأجيرها لوقوف المركبات وتوفير بوابة إلكترونية تسمح بدخول وخروج المركبات بعد استلام تذكرة الدخول ودفعها، وتوفير أجهزة دفع نقدية وإلكترونية تعمل وفق نطاق البيع المعتمد في المملكة، والالتزام بعرض الترخيص البلدي في موقع بارز ومنع ممارسة النشاط خارج حدود المواقف المرخص لها ومنع استخدام الأرصفة أو الارتدادات أو المساحات الخارجية المجاورة، وتقيد العاملين بالزي الرسمي الخاص بالنشاط موضحاً به الاسم أو الشعار، ووضع شاشة أو ملصق توضح أسعار الوقوف لكل ساعة مع وضع شاشة أو ملصق يوضح سياسة استخدام المواقف وكذلك بيان بمخالفات استخدامها التي أقرها المستثمر. ويمنع العرض على واجهة وأبواب مكتب المحاسبة وخلوه من أي ملصقات باستثناء الملصقات التي توضح طريق الدخول والخروج وأوقات العمل والدفع الإلكتروني.