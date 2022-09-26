موانئ: إضافة خط ملاحي جديد في ميناء جدة الإسلامي

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” الرائدة في مجال الشحن والخدمات البحرية؛ خط ملاحي جديد يربط ميناء جدة الإسلامي بـ(10) موانئ عالمية، وذلك في إطار توجه الشركة نحو تعزيز خدماتها طويلة الأمد بالسوق السعودية، وتوسع عمليات الشحن البحري من الصادرات والواردات في جميع موانئ المملكة.

ويوفر الخط الملاحي الجديد، خدمة الربط بين ميناء جدة الإسلامي وموانئ “كولمبو، نهافا شيفا، موندرا، صلالة، ميناء الملك عبدالله، فالنسيا، فيليكسستو، روتردام، هامبورغ، وانتويرب”، حيث تتكون الخدمة من 11 سفينة رئيسة بطاقة استيعابية تعادل 14,000 حاوية قياسية لكل سفينة، ومن المتوقع أن تصل أول سفينة تبحر من الهند إلى جدة في 23 أكتوبر المقبل وأول سفينة من أوروبا إلى جدة في 26 أكتوبر 2022م.

ويأتي ذلك نتيجة لقوة الحركة التجارية بميناء جدة الإسلامي باعتباره أكبر ميناء لاستيراد وتصدير الحاويات في المملكة، وينعكس على تحقيق الجودة في الأداء ويعزز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى تقديم خدمات مباشرة للمستفيدين بتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يكتسب أهميته من مميزاتٍ عديدة جعلته أحد أهم موانئ المنطقة والعالم، فهو يحتلُّ المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر والميناء المحوري الأول في المنطقة، إضافةً إلى أنه الميناءَ الأول لصادرات المملكة ووارداتها، وقد جاء الميناء في المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات عالمياً لعام 2021م الذي يصدر عن البنك الدولي.