“موانئ” تؤكد ريادتها الدولية بجائزة “أفضل مساهمة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية”

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حصدت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” جائزة “أفضل مساهمة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية” ضمن حفل جوائز “إنترناشيونال فاينانس المالية” الذي أُقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وحصدت الهيئة الجائزة نتيجة ما حققته من جهود متسارعة في تطوير البنية التحتية للموانئ، حيث شهد عام 2023م وضع حجر أساس مشاريع تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال، وتدشين عدة مشاريع استراتيجية بمينائي الجبيل التجاري والصناعي لزيادة القدرة الاستيعابية.

كما عملت “موانئ” على تعزيز جاذبية الموانئ السعودية الاستثمارية، من خلال توقيع وتدشين ووضع حجر أساس 9 مناطق ومراكز لوجستية جديدة باستثمارات تتجاوز 6 مليارات ريال، وذلك في إطار أهدافها الرامية لتطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وكذلك ضمن جهودها في تسهيل إجراءات الصادرات والواردات وتعزيز الخدمات اللوجستية، وخطواتها الراسخة لدعم التجارة العالمية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات، أضافت “موانئ” بالشراكة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية 31 خدمة ملاحية جديدة، خلال عام 2023م تربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الموانئ الدولية، والجهات الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بمكانة الموانئ السعودية بمجال النقل البحري، إقليمياً وعالميًا.

وتأتي الجائزة في سياق التقدير الدولي والإقليمي لجهود “موانئ” في دعم وتعزيز القطاع البحري، حيث حصدت الهيئة خلال 2023م على 7 جوائز إقليمية ودولية، شملت: جائزة “أفضل ميناء في عام 2022” ممثلة بميناء جدة الإسلامي، وجائزة “العلامة التجارية، وجائزة “ميناء العام” لميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى جائزة “التميز في تجربة العملاء، وجائزة “البنية التحتية المتقدمة”. كما فازت “موانئ” بجائزة “ندلب للتميّز 2023” عن فئة “أفضل الجهات تحقيقًا للإنجازات الدولية”، و”جائزة ندلب للتميّز 2023” عن فئة “أفضل الجهات تحقيقًا للاستثمارات”، وذلك تتويجًا لجهودها المساهمة في قفز المملكة من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دولياً في مناولة أعداد الحاويات، وفق تصنيف 2023 Lloyd’s List لأكبر 100 ميناء بالعالم.

مما يُذكر أن جوائز “إنترناشيونال فاينانس المالية” تهدف إلى تقدير مساهمة المنشآت والشركات المالية، إضافة إلى حوكمة الشركات والأنشطة التي تعود بالنفع على مجتمع التمويل العالمي، بالإضافة إلى أدائها المتميز في مجالات تخصصها، وهي تصدر عن مجلة تجارية ومالية متميزة تنشرها شركة “إنترناشيونال فاينانس للمطبوعات المحدودة” في المملكة المتحدة.