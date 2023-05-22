“موانئ” تستعرض جهودها اللوجستية العالمية في مؤتمر “سيتريد للقطاع البحري واللوجستي”

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اختتمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” مُمثلة بميناء جدة الإسلامي، وشركة محطة بوابة البحر الأحمر (RSGT) مستثمر محطة الحاويات الشمالية بميناء جدة الإسلامي، مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض “سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط” بمركز دبي التجاري العالمي، والذي أُقيم ضمن “أسبوع الإمارات البحري” في الفترة من “16 –18” مايو 2023م.

وعرض الجناح المُشارك بالمعرض أبرز خدمات ميناء جدة الإسلامي في القطاع البحري، والموانئ، وما يملكه من موقع يتميز بتمركزه على خطِّ الملاحة العالمية، مما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث، ليكون الميناء الأوَّل على ساحل البحر الأحمر في مجال التجارة البحرية العابرة ومسافَنة الحاويات والبضائع، حيث يستقبل سنوياً نحو 5 آلاف سفينة، كما استعرض الإنجازات الواسعة والمتتابعة التي يشهدها القطاع اللوجستي بالمملكة، إذ وقعت «موانئ» خلال عام 2022 اتفاقيات استثنائية لإنشاء 5 مناطق لوجستية متكاملة بميناء جدة، بقيمة استثمارية تتجاوز المليار والنصف ريال، وتوفر مايقرب من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في المرحلة الأولى، وذلك بشراكات إستراتيجية مع شركات محلية وعالمية.

ويدعم ذلك نمو صناعة الخدمات اللوجستية، ويُسهم بشكلٍ كبيرٍ في دعم النشاط الاقتصادي والتنموي، ويرفع الطاقة الاستيعابية لحصة الصادرات غير النفطية بالمملكة بنسبة 50%، ويخلق فرص وظيفية متنامية في القطاع اللوجستي.

وأسهمت جهود ميناء جدة الإسلامي في فوزه بجائزة “أفضل ميناء في عام 2022” بالقمة العالمية للشحن الأخضر بروتردام، امتداداً لحصوله على المركز الثامن، في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي لعام 2021م.

كما عرض جناح “موانئ” أبرز إنجازات “محطة بوابة البحر الأحمر” وسجلها النموذجي في تحقيق مستويات أداء عالية ومتميّزة، وبلوغها الأهداف المأمولة في رفع قدراتها وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال الخدمات التي توفرها، والتوسع والإنجازات المستمرة، ما أسهم في فوزها بجائزة “أفضل مشغل محطة حاويات للعام 2022” بالشرق الأوسط، خلال مؤتمر “ShipTek” الدولي السنوي الخامس عشر للصناعة البحرية والنفطية والغاز، الذي أقيم في مارس 2022م.

يُذكر أن مؤتمر ومعرض “سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط” يُعد فرصة استثنائية لجمع القطاع البحري بمنصة واحدة لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الصناعة، إذ يجمع الحدث مشغّلي الموانئ، وممثلي الحكومات، والمتخصصين في القطاع، ضمن جدول أعمال حافل ومعرض للإمدادات والخدمات والحلول البحرية، يقدم أحدث التقنيات والابتكارات المعزّزة للكفاءة، في القطاع البحري واللوجستي.