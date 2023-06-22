“موانئ” تُعلن عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة “India–West MED” التابعة لشركة “MSC” إلى ميناء الجبيل التجاري

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” المتخصصة في مجال الشحن والخدمات البحرية والرائدة عالمياً خدمة الشحن الملاحية الجديدة “India–West MED” إلى ميناء الجبيل التجاري، مما يعزز حركة الصادرات والواردات من وإلى الميناء، ويزيد من قوة ربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب.

ويأتي ذلك تأكيداً لدور الميناء في تعزيز قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة الشرقية، نظرًا لقربه من مراكز الإنتاج، وامتلاكه لتجهيزات متطورة، قادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

وتعمل الخدمة الجديدة “India–West MED” على ربط ميناء الجبيل التجاري بـ 17 ميناءً عالمياً، هي: “حمد القطري، وأبو ظبي وجبل علي الإماراتيّين، وكراتشي الباكستاني، ونافا شيفا، وهازيرا سورات، وموندرا في الهند، وجيبوتي، وجدة الإسلامي، والملك عبدالله، وجويا تاورو، وليغورن، وجنوة، وساليرنو في إيطاليا، ومرسى شلوق المالطي، وبرشلونة، وفالنسيا في إسبانيا”، بعدد سفينة واحدة أسبوعياً، وبسعة تصل إلى 15000 حاوية ويعزز ذلك التزام شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” في دعم السوق السعودي من صادرات وواردات والإسهام في ربط المملكة بالموانئ عالمياً.

يذكر، أن الجهود التي تبذلها “موانئ” لدعم تنافسية الموانئ السعودية، أسهمت في إحراز المملكة تقدمًا بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير “UNCTAD” للربع الثاني لعام 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتحقيق المملكة المرتبة الـ 16 عالمياً بين 187 دولة عالمياً، بتسجيل “76.16” نقطة، ما يعزز تنافسية الموانئ السعودية، وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري واللوجستي.