“موانئ”: شركة “folk maritime” توسع أعمالها التشغيلية في ميناء جدة الإسلامي بإضافة خدمة الشحن الجديدة “pss”

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة شركة “فُلك للخدمات البحرية” “Folk Maritime” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “PSS” إلى ميناء جدة الإسلامي؛ مما يعكس تزايد معدلات نمو القطاع البحري بالمملكة، وتميز الكفاءة التشغيلية، وازدياد ثقة المستثمرين بموانئ المملكة.

وتسهم الخدمة الجديدة في تسهيل احتياجات السوق، والتجارة المتنامية في المنطقة، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث، وفقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتعمل خدمة الشحن “PSS” على ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء بورتسودان، بطاقة استيعابية تصل إلى 700 حاوية قياسية، عبر رحلات أسبوعية منتظمة.

وتُعد هذه الخدمة هي الخدمة الثانية لشركة “Folk Maritime” في سياق تعاونها مع “موانئ”، حيث أضافت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 2024م خدمة الشحن الملاحية الجديدة “NRS” إلى ميناء جدة الإسلامي، لربط المملكة بموانئ شمال البحر الأحمر، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,300 حاوية قياسية، عبر رحلات أسبوعية منتظمة.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي شهد إضافة 5 خدمات جديدة منذ بداية العام الجاري 2024م، وواصل تطوير بنيته التحتية من خلال تحسين وتطوير الجزء الشمالي به، باستثمارات بلغت 6.6 مليارات ريال، مما يسهم في تعزيز مكانته المحورية بموقعه الإستراتيجيّ المميز، ويؤكد الميزة التنافسية له أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، ويعزز قدراته التشغيلية، ويزيد من طاقته الاستيعابية، ويرفع كفاءة خدماته اللوجستية.