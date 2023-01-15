“موانئ” و”مراسي” توقعان اتفاقية إنشاء نادي البحارة بموانئ المملكة

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أبرمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم وشركة “مراسي” للخدمات البحرية اتفاقية إنشاء نادي البحارة في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء رأس تنورة؛ بهدف تقديم خدمات السكن والترفيه لطواقم السفن المحلية والدولية والخطوط الملاحية العالمية، ورفع القيمة المضافة للخدمات المقدمة لشركات الخطوط الملاحية وأطقم سفنها في الموانئ السعودية.

ووقع الاتفاقية من الجانبين رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، ورئيس مجلس إدارة شركة مراسي للخدمات البحرية الأستاذ طلال بن عثمان الحمدان.

ويتضمن مشروع إنشاء نادي البحارة تقديم عدد من الخدمات للبحارة وأطقم السفن ومنها فندق يحتوي على جميع الاحتياجات، ومراكز اتصالات ومقاهي، ومطاعم مختلفة، ومتجر للسلع الغذائية، كما يضم نادٍ صحي.

ويقدم النادي خدمات الصرافة والبنوك ويضم صالات ترفيه، وأماكن لتقديم الخدمات الصيدلانية والطبية المتكاملة، إلى جانب مركز للخدمات مع مواكبة كل جديد في هذا المجال وتطويره بشكل مستمر.

يُذكر أن “موانئ” تعمل على تعزيز مكانة الموانئ السعودية كصلة ربط ووصل مع الموانئ الإقليمية والدولية وتدشين أعمالٍ واسعة النطاق في مجال الاستدامة تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتمضي “موانئ” وفق رؤية تعي أهمية تهيئة بيئة اجتماعية مُلائمــة تســمح بتطوير فرصها التشغيلية، وتشجيع نمط حياة صحي، وتحسين جودة الحياة ضمن مجتمع موانئ حيوي يعزز فرص جذب الشركات الإقليمية والعالمية للاستثمار المحلي.