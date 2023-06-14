“موان” يُطلق ملتقى الحد من إنتاج النفايات واستخدام البدائل الصديقة للبيئة في المدينة المنورة

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أطلق المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” ملتقى الحد من إنتاج النفايات واستخدام البدائل الصديقة للبيئة في المدينة المنورة بالتعاون مع الجهات الحكومية الداعمة، وذلك في مقر غرفة المدينة المنورة.

وشملت أهداف الملتقى إبراز دور المدينة الريادي في دعم المبادرات البيئية من خلال تحفيز الجهات ذات العلاقة والمجتمع نحو تبني الممارسات الصحيحة، والتعريف بالمركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، والتوعية والتثقيف حول أضرار النفايات على البيئة.

كما تم إطلاق أعمال المخطط الإستراتيجي الشامل لمجموعة المدينة المنورة، والتي تضمنت استعراض حزمة من الفرص الاستثمارية، ليحقق المركز بذلك الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية وفق تبني مبدأ الاقتصاد الدائري، حيث اعتبرت هذه الخطوة متبوعة بفرص أخرى عديدة في مجموعة الرياض، ومجموعة جدة ومجموعة مكة المكرمة ومجموعة الدمام.

تجدر الإشارة بأن أولى الفرص الاستثمارية التي أعلن عنها المركز في مارس الماضي، والتي جاء بها المخطط الإستراتيجي الشامل.

ودشن “موان” ضمن فعاليات الملتقى الحملة التوعوية التي حملت شعار “التغيير بيدك”، مستهدفة سكان وزوّار المدينة المنورة؛ بهدف توعيتهم بأضرار إنتاج النفايات على البيئة والتعريف بأساليب الاستهلاك الصحيحة.

يُذكر أن “موان” أسهم في تحقيق مستهدفات السعودية 2030 عبر رفع الوعي المجتمعي ليحقق بذلك الاستدامة البيئية، وخلق فرص استثمارية في القطاع بجميع مدن المملكة، ليعزز بذلك أهداف برنامج التحول الوطني الساعي لضمان استدامة الموارد الحيوية.