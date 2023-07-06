“موبايلي” تحصل على ترقية في تصنيفها على مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

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أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” عن حصولها على ترقية في تصنيفها على مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) من المستوى BBB إلى A كأعلى تقييم تحصل عليه شركة اتصالات في المملكة، وذلك نظراً لالتزامها بتطبيق مجموعة من المعايير المتعلقة بأفضل الممارسات والسياسات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي لموبايلي المهندس سلمان البدران ” تعكس ترقية موبايلي إلى تصنيف A في مؤشر (MSCI ESG Index) فاعلية استراتيجيتنا للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تم إطلاقها في عام 2022م، التي تتضمّن خططاً وبرامج مختلفة تهدف إلى توفير نموذج أعمال مستدام يلبّي تطلعات أصحاب المصلحة”.

وبين أن هذا الإنجاز يعد دليلاً على التزام موبايلي الراسخ بتبني أفضل معايير وممارسات الاستدامة في إجراءات وسياسات الشركة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ويعد مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) أحد أكبر المؤشرات على مستوى العالم لقياس أداء الشركات في هذا المجال.

يذكر أن هذه الترقية هي الثالثة على التوالي التي تحصل عليها موبايلي، بعد ترقيتها من B إلى BB في عام 2021م، ومنBB إلى BBB في عام 2022م، الأمر الذي يعكس جهود الشركة في مجال التنمية المستدامة ضمن سعيها الرامي إلى تأكيد مكانتها كشريك موثوق وفعّال.