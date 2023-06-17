موت الرجال بالمخدرات والمنشطات أكثر من النساء

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توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن الرجال أكثر عرضة من مرتين إلى 3 مرات للوفاة بجرعة زائدة من المخدرات مقارنة مع النساء. وتساءل البحث عن أسباب الاختلاف في المعدل.

وأجريت الدراسة في كلية طب ماونت سيناي بنيويورك والمعهد الوطني الأمريكي للمخدرات، وشملت أسباب الوفيات التي فحصتها الدراسة جرعات زائدة من مواد أفيونية مثل الفنتانيل والهيروين، ومن المنشطات، بما فيها الميثامفيتامين والكوكايين.

وقال مؤلفو الدراسة إن الرجال يستخدمون المخدرات بمعدلات أعلى من النساء، لكن هذا لا يفسر الاختلاف. ودعت النتائج إلى مزيد من البحث الذي يجمع علم الأحياء بالعوامل السلوكية.

ووفق «هيلث داي»، وجد الباحثون أن المعدلات الإجمالية للوفيات بالجرعات الزائدة من المواد الأفيونية الاصطناعية كانت 29 وفاة بين كل 100 ألف رجل، مقارنة مع 11 فقط بين النساء.