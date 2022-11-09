موجة إنفلونزا في ألمانيا.. وخبراء يرصدون اتجاهاً متصاعداً للمرض

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أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني لأبحاث الفيروسات أن موجة الإنفلونزا بدأت في ألمانيا.

وفي تقريره الأسبوعي عن أمراض الجهاز التنفسي الحادة الصادر مساء اليوم، قال المعهد إنه حدد وقت بدء الموجة بأثر رجعي في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أكتوبر الماضي.

يُذكر أن نتائج نظام المراقبة الذي يتم فيه فحص عينات الأشخاص المصابين بأمراض جهاز تنفسي حادة تعد حاسمة بالنسبة إلى تقديرات المعهد.

ويتم بشكل روتيني في إطار هذا النظام فحص فيروسات مختلفة مثل الفيروسات الأنفية وفيروس سارس-كوفيد2 والإنفلونزا.

وكان خبراء المعهد أعلنوا، الأسبوع الماضي، بالفعل عن رصد اتجاه متصاعد في أمراض الإنفلونزا.

وتابع التقرير أن «بلاغات الإنفلونزا الواردة إلى المعهد خلال الشهور الأخيرة زادت بشكل ملحوظ مقارنة بمواسم ما قبل الجائحة في مثل هذا الوقت».

وذكر المعهد أن من المرجَّح أن هذا يعزى إلى التوصية التي صدرت منذ جائحة كورونا بضرورة إجراء اختبار لكشف فيروسات الإنفلونزا في حال ظهور أعراض للأمراض التنفسية.

وقال المعهد إن عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي وصل حتى الآن إلى أكثر من 2100 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الحالات منذ بدء الموسم في أكتوبر الماضي إلى قرابة 8330 حالة.

ونوه المعهد بورود بلاغات كثيرة بشكل خاص من ولايتي بافاريا وشمال الراين ويستفاليا، كما تم الإبلاغ عن 13 حالة تفشٍّ للمرض.

وقال المعهد إن موجة الإنفلونزا كانت تبدأ في الغالب في يناير في السنوات السابقة لجائحة كورونا وكانت تستمر لما يتراوح بين 3 و4 أشهر.

وتسببت الجائحة والتدابير التي تم اتخاذها لمكافحتها في حدوث تغير قوي في المسار المعتاد لموجة الإنفلونزا في الموسمين الماضيين حيث لم تقع الموجة في موسم 2020/2021 عالمياً.

كما أنها لم تقع في ألمانيا في موسم 2021/2022 بالمعيار المعتاد، إذ إن أعداد الحالات المبلغ عنها لم ترتفع إلا بعد عطلة عيد الفصح أي في وقت متأخر للغاية.