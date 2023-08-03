موجة الحرّ الشديد تتسبب في وفاة 80 فرنسيا في 6 أيام بعد تسجيلها 38 درجة مئوية مع توقعات بارتفاع الحصيلة النهائية للوفيات

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول موجة حر شديدة تتسبب في وفاة 80 فرنسيا، بعدما وصلت إلى 38 درجة مئوية.

وذكرت أن العديد من المناطق حول العالم تشهد موجة حر شديدة، أودت بحياة العشرات.

وبينت أن موجات الحر الشديدة أدت إلى وفاة أكثر من 80 مواطنا فرنسيا، خلال الفترة ما بين 7 و 13 يوليو.

وأفادت بأن درجة الحرارة تجاوزت في بعض المناطق الفرنسية 38 درجة مئوية، حيث استمرت موجة الحرارة من 3 إلى 6 أيام.