موجة الحر تحطم اليوم رقما قياسيا في أوروبا.. والحرائق تستعر

وستشهد إيطاليا وإسبانيا واليونان، اليوم، درجات حرارة ملتهبة، فيما ستتعرض دول أخرى في القارة الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبولندا لدرجات حرارة مرتفعة خلال الأيام المقبلة.

وجزيرتا صقلية وسردينيا من بين 16 منطقة أطلقت فيها السلطات الإيطالية تحذيرات حمراء اللون، مع توقع الأرصاد الجوية أن تصل فيها الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تصل الحرارة في مقاطعة طارنت في الجنوب الإيطالي إلى 46 درجة مئوية، محطمة بذلك الرقم القياسي في القارة الأوروبية الذي سجل عام 2021 في جزيرة صقلية بأكثر من 2.8 درجة مئوية.

وحذر خبير المناخ، كارلو بونتمبو، من أن مناطق أخرى في القارة الأوروبية قد تتعرض إلى مستويات مماثلة من الحرارة القياسية.

وسترتفع الحرارة في العاصمة الإسبانية مدريد إلى ما فوق 40 درجة مئوية.