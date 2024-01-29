موجة باردة قوية تؤثر على غالبية مناطق المملكة تدريجيًّا خلال الأسبوع الحالي وتهوي بدرجات الحرارة إلى مستويات متدنية

وتُواصل درجات الحرارة انخفاضها الملموس يوم الجمعة؛ بحيث يشمل تأثير التيارات الهوائية شديدة البرودة كافة مناطق المملكة؛ بما في ذلك الشريط الساحلي الغربي من المملكة؛ وهو ما سيؤدي إلى أن يتحول الطقس إلى بارد في ساعات النهار في غالبية المناطق؛ ولكنه سيكون شديد البرودة ليلًا وخاصة في المناطق الشمالية وصولًا لحائل؛ إذ تصل الحرارة الصغرى لما يقارب الصفر المئوي مع مخاطر تشكل الصقيع.