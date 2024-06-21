موجة حارة على المدينة والرياض

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حذر المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على منطقتي المدينة المنورة والرياض اليوم الجمعة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 47 – 48 درجة مئوية على المدينة ومحافظات العلا وبدر ووادي الفرع، وكذلك العاصمة الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج والسليل والزلفي والغاط والمجمعة ورماح.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تبدأ مع الساعة العاشرة من صباح اليوم، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

وكانت المنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، قد سجلت ارتفاعًا في درجات الحرارة بلغ 48 درجة مئوية خلال وقت سابق الخميس.

وبخلاف المدينة المنورة والرياض، حذر المركز من موجة حارة أيضاً في الحدود الشمالية والشرقية؛ إذ من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في بعض المواقع بالمناطق الثلاث بين 47 – 50 درجة مئوية.