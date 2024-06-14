مودريتش يحرم مبابي من رقمه المفضل.. وكيليان يرضخ

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كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن الفرنسي كيليان مبابي لن يتمكن من ارتداء القميص رقم 10 مع ناديه الجديد ريال مدريد، بعدما تأكد استمرار الكرواتي لوكا مودريتش لموسم إضافي على الأقل، إذ سيرتدي القميص رقم 9.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مبابي كان يرغب في الحصول على القميص رقم 10 الذي يرتديه مع منتخب فرنسا، لكن بقاء مودريتش في صفوف النادي العاصمي حال دون ذلك.

وأضافت الصحيفة أن قائد منتخب فرنسا، والمنتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى 2029، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، سيتم تقديمه كلاعب جديد في ملعب سانتياغو برنابيو في 16 يوليو.

وزادت الصحيفة الإسبانية: سيكون اللاعب في باريس يوم الاثنين 15 يوليو للاحتفال في “الشانزليزيه” إذا فازت بلاده بلقب “يورو 2024″، وسيسافر إلى مدريد صباح الثلاثاء، إذ يخطط النادي الإسباني لتقديمه في “سانتياغو برنابيو” المكتظ بالجماهير، وسيبدأ في بيع قميص اللاعب في نفس اليوم.

ولا يبدو واضحاً حتى الآن موعد انضمام مبابي إلى الفريق، إذ يتبع النادي نظاماً مع اللاعبين الذين يخوضون “اليورو” أو كوبا أميركا بغيابهم عن جولة الفريق في أميركا، وعودتهم قبل أسبوع من مباراة السوبر الأوروبي ضد أتالانتا.