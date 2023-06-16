مودريتش يرفض عرضًا ضخمًا من الهلال

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كشفت تقارير صحفية، أن لاعب ريال مدريد، قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش فضل البقاء مع ناديه الإسباني، رافضا عرضا مغريا من الهلال.

وأكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات “دي ماريزو”، أن مودريتش رفض عرضًا من نادي الهلال السعودي بقيمة 200 مليون يورو لمدة 3 مواسم.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عن تلقي اللاعب الكرواتي الدولي بصفوف ريال مدريد، لوكا مودريتش عرضًا جديدًا وصفته بـ “المُحسن” من أندية دوري روشن.

ووصلت قيمة العرض، بحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، إلى 100 مليون يورو مقابل التوقيع لمدة موسمين، فيما سيكون هناك مكافأة توقيع تبلغ قيمتها 20 مليون يورو.

وينتهي تعاقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.