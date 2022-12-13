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“موديز”: 10.2% نسبة ‏نمو الاقتصاد السعودي خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2022

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 13 ديسمبر 2022 - 8:58 مساءً

المناطق_الرياض

أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني اليوم نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 10.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022م, مدفوعا بانتعاش إنتاج ‏النفط، والنمو المتسارع في القطاع غير النفطي.

و‏يأتي رأى الوكالة بناء على تقييماتها حول تحسين الحكومة لفاعلية السياسة المالية العامة بالاستجابة لتذبذبات أسعار النفط التي أظهرت التزامًا بضبط الأوضاع المالية العامة، وتطوير استدامتها على المدى الطويل.

و‏النمو القوي للقطاع غير النفطي خلال عامي 2021م، و2022م (بمتوسط  5% سنويا حتى الربع الثاني من عام 2022م)، مما يشير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي تكتسب زخمًا متسارعا، وقد ‏تنتقل عدد من المشاريع الضخمة التى ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء.

كما ‏تعكس قوة المؤسسات والحوكمة في السعودية الفاعلية القوية للسياسات النقدية والاقتصاد الكلي.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 13 ديسمبر 2022 - 8:58 مساءً
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