“موديز”: 10.2% نسبة ‏نمو الاقتصاد السعودي خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2022

المناطق_الرياض

أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني اليوم نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 10.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022م, مدفوعا بانتعاش إنتاج ‏النفط، والنمو المتسارع في القطاع غير النفطي.

و‏يأتي رأى الوكالة بناء على تقييماتها حول تحسين الحكومة لفاعلية السياسة المالية العامة بالاستجابة لتذبذبات أسعار النفط التي أظهرت التزامًا بضبط الأوضاع المالية العامة، وتطوير استدامتها على المدى الطويل.

و‏النمو القوي للقطاع غير النفطي خلال عامي 2021م، و2022م (بمتوسط 5% سنويا حتى الربع الثاني من عام 2022م)، مما يشير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي تكتسب زخمًا متسارعا، وقد ‏تنتقل عدد من المشاريع الضخمة التى ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء.

كما ‏تعكس قوة المؤسسات والحوكمة في السعودية الفاعلية القوية للسياسات النقدية والاقتصاد الكلي.