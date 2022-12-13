“موديز”: 10.2% نسبة ‏نمو الاقتصاد السعودي خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2022

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أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني اليوم نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 10.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022م, مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط، والنمو المتسارع في القطاع غير النفطي.
ويأتي رأى الوكالة بناء على تقييماتها حول تحسين الحكومة لفاعلية السياسة المالية العامة بالاستجابة لتذبذبات أسعار النفط التي أظهرت التزامًا بضبط الأوضاع المالية العامة، وتطوير استدامتها على المدى الطويل.
والنمو القوي للقطاع غير النفطي خلال عامي 2021م، و2022م (بمتوسط 5% سنويا حتى الربع الثاني من عام 2022م)، مما يشير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي تكتسب زخمًا متسارعا، وقد تنتقل عدد من المشاريع الضخمة التى ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء.
كما تعكس قوة المؤسسات والحوكمة في السعودية الفاعلية القوية للسياسات النقدية والاقتصاد الكلي.