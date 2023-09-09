مودي يعتمد اسم «بهارات» بدل الهند في «قمة العشرين»

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أشارت لافتة وضعت أمام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في افتتاح قمة مجموعة العشرين اليوم السبت إلى بلاده باسم «بهارات»، ما أثار تكهنات بشأن تغيير اسم الدولة. يطلق على الهند أيضا بهارات وبهاراتا وهندوستان في اللغات الهندية، وهي أسماء تعود لأوقات ما قبل الاستعمار، وتستخدم هذه الأسماء بشكل متبادل من جانب الشعب وعلى المستوى الرسمي، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وعندما أعلن مودي افتتاح القمة في نيودلهي اليوم، كانت أمامه لافتة على الطاولة كتب عليها «بهارات»، في حين كان شعار مجموعة العشرين يحمل الاسمين، «بهارات» باللغة الهندية و«الهند» باللغة الإنجليزية.

وقال مودي متحدثا باللغة الهندية: «بهارات ترحب بالمندوبين بوصفها رئيسا لمجموعة العشرين».