مودي يعتمد اسم «بهارات» بدل الهند في «قمة العشرين»

المناطق_متابعات
أشارت لافتة وضعت أمام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في افتتاح قمة مجموعة العشرين اليوم السبت إلى بلاده باسم «بهارات»، ما أثار تكهنات بشأن تغيير اسم الدولة.
وفي حين تلتزم عادة باستخدام اسم الهند في ألقاب مثل الرئيس أو رئيس الوزراء عند التواصل باللغة الإنجليزية، أشارت الرئيسة دروبادي مورمو في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى نفسها بالقول «رئيسة بهارات»، في دعوة عشاء لاستقبال زعماء مجموعة العشرين، ما أثار شرارة الجدل.
وعندما أعلن مودي افتتاح القمة في نيودلهي اليوم، كانت أمامه لافتة على الطاولة كتب عليها «بهارات»، في حين كان شعار مجموعة العشرين يحمل الاسمين، «بهارات» باللغة الهندية و«الهند» باللغة الإنجليزية.
وقال مودي متحدثا باللغة الهندية: «بهارات ترحب بالمندوبين بوصفها رئيسا لمجموعة العشرين».
تستضيف نيودلهي قادة الاقتصادات الكبرى لحضور قمة مجموعة العشرين.