موراي يستأنف تدريباته استعدادا لبطولة ويمبلدون

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استأنف آندي موراي بطل ويمبلدون السابق تدريباته بعد خضوعه لجراحة في الظهر، وذلك استعدادا لنسخة هذا العام من البطولة التي تقام على الملاعب العشبية، لكن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما قال إنه سينتظر لأطول وقت ممكن قبل اتخاذ قراره بشأن المشاركة.

وأعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين يوم الأحد الماضي عبر منشور بوسائل التواصل الاجتماعي، تم حذفه بعدها، أن موراي سيغيب عن بطولة ويمبلدون لكن ليون سميث قائد الفريق البريطاني المنافس في كأس ديفيز للتنس إن قرارا لم يتخذ بعد.

وقال موراي لوسائل إعلام بريطانية “سأنتظر حتى اللحظة الأخيرة لأرى ما إذا كنت سأتمكن من اللعب، ولي الحق في القيام بذلك.

“ليس من الواضح ما إذا كنت سأصبح جاهزا للعب بنسبة مئة بالمئة أو أن هناك فرصة بنسبة صفر بالمئة للمشاركة. هذا هو الوضع. أود أن أقول إنه من المرجح أنني لن أكون قادرا على خوض منافسات الفردي في الوقت الحالي”.

ويأمل موراي، بطل فئة الفردي في ويمبلدون مرتين، في المشاركة بمنافسات الزوجي في ويمبلدون مع شقيقه جيمي.

وبعد الفوز على أليكسي بوبيرين في بطولة كوينز، في المباراة رقم 1000 له على مستوى بطولات اتحاد اللاعبين، انسحب موراي بسبب الإصابة بينما كان متأخرا 4-1 في المجموعة الأولى من مباراته بالدور الثاني مع جوردان تومسون.