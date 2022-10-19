موريتانيا تتضامن مع السعودية لحماية الاقتصاد العالمي في وجه تقلبات أسعار النفط

وقالت في بيان، أصدرته وزارة خارجيتها: “يهم موريتانيا تأكيد وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية فيما تقدمت به من إيضاحات بخصوص قرار (أوبك+)، وفي رفضها الخضوع لأي إملاءات خارجية تحاول التأثير على قرار (أوبك+)، الذي اتُّخذ بإجماع الدول الأعضاء”.