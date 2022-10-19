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موريتانيا تتضامن مع السعودية لحماية الاقتصاد العالمي في وجه تقلبات أسعار النفط

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 19 أكتوبر 2022 - 3:17 صباحًا

المناطق_متابعات

أعربت موريتانيا عن وقوفها التام إلى جانب السعودية فيما تقدمت به من إيضاحات بخصوص قرار “أوبك+”، الذي جاء بإجماع المنتجين بهدف حماية الاقتصاد العالمي في وجه تقلبات أسعار النفط، وتعزيزًا لاستقرار الأسواق العالمية.

وقالت في بيان، أصدرته وزارة خارجيتها: “يهم موريتانيا تأكيد وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية فيما تقدمت به من إيضاحات بخصوص قرار (أوبك+)، وفي رفضها الخضوع لأي إملاءات خارجية تحاول التأثير على قرار (أوبك+)، الذي اتُّخذ بإجماع الدول الأعضاء”.

وجدَّدت رفضها المطلق لكل ما من شأنه أن يهدد أو ينال من أمن أو سيادة المملكة العربية السعودية.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 19 أكتوبر 2022 - 3:17 صباحًا
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