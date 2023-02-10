موسكو تدعو الغرب لرفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا

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دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الغرب والمجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن سوريا التي تعرقل تقديم المساعدة عقب الزلزال الذي ضرب البلاد.