أفادت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية المركزية قامت بتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية في منطقة الجبهة في كراسني ليمان في إقليم الدونباس.