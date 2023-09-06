موسكو.. تدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية في الدونباس

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أفادت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية المركزية قامت بتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية في منطقة الجبهة في كراسني ليمان في إقليم الدونباس.
وقال ممثل وزارة الدفاع الروسية “في إطار عملياتهم القتالية لتأمين تحرك وحدات المشاة الميكانيكية التابعة للمجموعة، قامت قوات الدفاع الجوي المجهزة بمنظومة ’تور-م1‘ في المنطقة العسكرية المركزية بتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة تابعة للعدو خلال الأشهر القليلة الماضية في اتجاه كراسني ليمان خلال العمليات القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة”، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” عنه.