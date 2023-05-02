موسكو تستدعي القائم بالأعمال البولندي بعد مصادرة مدرسة ثانوية روسية

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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الثلاثاء)، القائم بالأعمال البولندي في موسكو، بعد مصادرة السلطات البولندية المدرسة الثانوية الروسية في وارسو في 29 إبريل.

وقالت وزارة الخارجية: إنّ هذا العمل هو حلقة أخرى في سياسة بولندا خارج أيّ معيار أخلاقي أو قانوني، ويهدف إلى إثارة غضب روسيا وتدمير العلاقات بالكامل، مشيرةً إلى أن رد الفعل المناسب لن يتأخر.

وجاء استدعاء القائم بالأعمال البولندي بعد ساعات على تسليم السفارة الروسية في وارسو، مذكرة احتجاج للسلطات البولندية بسبب هذه المصادرة، ووصفتها روسيا بأنها “عمل غير قانوني”.

وحذر المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي اليوم، من أنّ “كلّ هذا لا يمكن أن يبقى بدون عواقب”.

وكانت بولندا أعلنت، السبت الماضي، مصادرة مبنى المدرسة الثانوية الروسية في وارسو، ووضعها تحت تصرف بلدية العاصمة.