موسكو تضع شرطاً لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

المناطق_متابعات

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لن تمدد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لما بعد 18 مايو المقبل، إلا في حالة إزالة سلسلة العقبات التي وضعها الغرب أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

واتهمت الخارجية الروسية، دول الغرب باستغلال قضية الأمن الغذاء العالمي في رعاية مصالحها، مشيرةً إلى أن مبادرة البحر الأسود خدمت بشكل حصري الصادرات التجارية لكييف لصالح الغرب.

عقوبات جديدة على “فاغنر” الروسية

أدرج الاتحاد الأوروبي مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة الموالية لروسيا في قائمة العقوبات للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب، وذلك بسبب ارتكابها أفعالاً تقوّض أو تعرّض وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها للخطر.

من جهتها، منحت السلطات الألمانية نظيرتها البولندية موافقتها على تسليم أوكرانيا 5 مقاتلات من طراز ميغ-29 كانت تابعة لجمهورية ألمانيا الشرقية، وذلك بعد إعلان وارسو استعدادها لتسليم كييف كامل أسطولها من هذه المقاتلات السوفياتية الصنع.