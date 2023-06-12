موسكو تعلن نجاح القوات الروسية في صد هجمات جنوب أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش تمكن بنجاح من صد هجمات شنتها القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية، وسط مزاعم أوكرانية بأنه تم الاستيلاء على عدد من القرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف “تصدت مجموعة شرق بالجيش لهجمات شنها الأعداء في اتجاه فيليكا نوفوسيلكا بجمهورية دونتيسك وفي المنطقة الواقعة حول زابوريجيا من خلال الرد الفعال من قبل الوحدات المدافعة والقصف بالمدفعية ومنظومات قاذفات اللهب الثقيلة”.

وأضاف المتحدث أنه تم الاشتباك مع تجمعات القوات الأوكرانية في نيسكوتشن، وهي قرية تعتبر واقعة تحت السيطرة الروسية، حيث نشرت القوات الأوكرانية من هناك صورا للعلم الأوكراني وهو يرفرف فوق القرية مطلع الأسبوع الحالي.