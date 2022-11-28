موسكو تواصل هجماتها وكييف تعاني من البرودة

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تتواصل عمليات القصـف الروسية لمواقع القوات الأوكرانية في كييف وعدة مناطق أخرى بينها منطقة زابوريجيا، حيث تزامن ذلك مع استعداد الدفاعات الأوكرانية للتصدي لضربـات روسية خلال الأيام المقبلة.

ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة وضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية في عدة مواقع خلال الساعات الماضية، وسط رد أوكراني بقصـف وسط مدينة دونيتسك.

وتساقطت الثلوج بغزارة في العاصمة الأوكرانية كييف مصاحبة بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، فيما لا يزال ملايين الأشخاص يعيشون في المدينة والمناطق المحيطة بها بلا كهرباء وتدفئة.

موسكو تستعد لهجمات جديدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا ستشن هجمـات صاروخية جديدة على بلاده، داعياً قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معا لتحمل العواقب.

وأضاف زيلينسكي، أن الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع السابق عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاع للكهرباء في أوكرانيا منذ غزو القوات الروسية في فبراير الماضي.

روسيا تقترب من مغادرة زابوريجيا

أكد رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية، أن هناك مؤشرات على أن القوات الروسية ربما تستعد لمغادرة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي سيطرت عليها في مارس الماضي.

وقال إن هناك عدداً كبيراً جداً من التقارير في وسائل الإعلام الروسية تفيد بأن الأمر يستحق إخلاء المحطة وربما نقل السيطرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وتزامن ذلك مع مواصلة روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن استهداف المحطة التي لم تعد تولد طاقة خلال الفترة الحالية.