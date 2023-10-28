موسكو “تودع” الفضاء الدولي

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تقترب روسيا من كتابة نهاية مؤقتة لوجودها في محطة الفضاء الدولية “آي إس إس”، بعدما تجاوزت 80% من المعدات الروسية في المحطة فترة الضمان القصوى.

وتراهن موسكو وفق ما ذكر رئيس وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، يوري بوريسوف، على محطتها الجديدة لتبقي على وجودها في الفضاء الدولي خلال السنوات المقبلة.

وأشار “بوريسوف”، إلى أنه كان مقرراً أن تعمل محطة الفضاء الدولية، التي بدأ تجميعها عام 1998، لمدة 15 عامًا، وتم تمديد هذه الفترة لاحقًا إلى عام 2024، بينما توقعت وكالة “ناسا” تمديد عمل المحطة حتى عام 2030 لكن هذا الأمر غير مؤكد في ظل المخطط الروسي.