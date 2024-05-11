موسكو: ردنا على هجمات الأسلحة الغربية لن يقتصر على أوكرانيا

المناطق_متابعات

أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إلى أن الدول الغربية، التي تزود أوكرانيا بالأسلحة لضرب روسيا، يجب أن تفهم أن الرد “لن يتوجه إلى كييف فحسب”.

“تهديد لبريطانيا وفرنسا”

وكتب ميدفيديف في قناته على تيليغرام: “إن صواريخ سكالب وستورم شادو الموجهة إلى روسيا لا يتم التحكم فيها من قبل البلهاء الذين يرتدون قمصانا مطرزة ولكن من قبل البريطانيين والفرنسيين، فإن الرد على هذا لن يقتصر على كييف فحسب بالمتفجرات التقليدية، ولكن أيضا بالذخيرة الخاصة”.

“هدف التدريبات المخطط لها”

وأضاف أن “العمل على الرد على مثل هذه الهجمات هو هدف التدريبات المخطط لها” والتي تجرى حاليا في جنوب روسيا.

وكان الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد قال في 6 مايو، تعليقاً على التدريبات النووية المرتقبة حينها أنّ الغرب يثير موجة جديدة غير مسبوقة من التوتر في أوكرانيا، الأمر الذي يتطلب رداً من موسكو.

“يضع جنود الناتو في مواجهة الجيش الروسي”

وقال بيسكوف للصحافيين، خلال حديثه عن تصريحات المسؤولين الغربيين: “تحدثوا عن الاستعداد وحتى عن نية إرسال وحدات مسلحة إلى أوكرانيا” وفقا لـ “العربية”.

كما أضاف “هذا، عملياً يضع جنود الناتو في مواجهة مع الجيش الروسي، وهذه موجة جديدة تماماً من تصعيد التوتر، إنه أمر غير مسبوق… وبالطبع يتطلب اهتماماً خاصا واجراءات خاصة”.