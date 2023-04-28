أبرز المواددولي

موسكو : مقتل 20 ضابطا أوكرانيا في ضربة صاروخية على مصنع لبناء السفن جنوب البلاد

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 28 أبريل 2023 - 9:51 صباحًا

المناطق_متابعات

لقي 20 ضابطا أوكرانيا رفيعي المستوى بينهم أجانب، مصرعهم بعد استهداف المقر الذي كانوا يجتمعون فيه بصاروخ في حوض بناء السفن بمقاطعة نيكولاييف.

وذكر مصدر عسكري روسي في مقاطعة نيكولاييف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) أن ضربة صاروخية استهدفت مساء أمس مبنى في حوض بناء السفن في نيكولاييف، وأسفرت عن مقتل ضباط كبار بينهم أجانب.

وأضاف المصدر أن الضربة الصاروخية تم تنفيذها باحتراف شديد، مضيفا أن صاروخا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط كذلك في مبنى مكون من خمسة طوابق أمام إدارة مصنع بناء السفن.

وأشار إلى أن الضربة الصاروخية نفذت في الوقت الذي كانت فيه قيادات من الجيش الأوكراني تجتمع مع زملائها الناطقين باللغة الإنجليزية.

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 28 أبريل 2023 - 9:51 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى