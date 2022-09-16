موسم الأمراض الموسمي .. شاهد: الزعاق يعلن بدء “الصفري” ويكشف عن أبرز ملامحه ومدته

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن فصول السنة تنقسم إلى 4 فصول هي “الصيف والربيع والخريف والشتاء”، مشيرا إلى أن لكل منها سماته الخاصة.

وأضاف أن العامة يعرفون الربيع بأنه موسم الحمير لحمرة السماء بسبب كثرة الغبار ويسمون الخريف بموسم الصفري وهي كلمة وصفية تصف سمات هذا الموسم ففيه تصفر الشمس وتصفر الأجساد لكثرة الأمراض وتصفر الأشجار وتتفشى فيه الطيور المهجرة ، بحسب “العربية”.

وتابع : خلال هذه الأيام يدخل موسم الصفري وهي الأيام المتبقية من الحرارة النهارية ومدته 26 يوما.

وواصل : في نهايته نودع الدرجات الأربعينية في جميع المناطق ويدخل بعد ذلك أفضل وأروع مواسم السنة وهو موسم الوسم حيث يرتفع “صهيل” في عناء السماء.