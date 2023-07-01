موسم الجميرز يستضيف بطولات FIFAe بجوائز تبلغ 3 ملايين دولار

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أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إقامة بطولات FIFAe خلال الفترة من 6 حتى 19 يوليو 2023 بمجموع جوائز يبلغ 3 ملايين دولار، ضمن “موسم الجيمرز: أرض الأبطال” والذي يعود في نسخته الثانية التي تمتد لفترة شهرين في بوليفارد رياض سيتي.

ويأتي هذا التعاون مع FIFAe Finals 2023 بهدف دعم نمو كرة قدم الرياضات الإلكترونية عالميًا من خلال من منحها أكبر منصة ممكنة تتمثل في موسم الجيمرز: أرض الأبطال – أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم – وسيتم إقامة ثلاث بطولات عالمية في نهائيات FIFAe 2023 وهي: “كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™” و “كأس الأمم FIFAe Nations Cup 2023™” و “كأس العالم FIFAe World Cup 2023™”، وليمنح محبي اللعبة الشهيرة EA Sports™ FIFA23 أجواء حماسية ومميزة على مدار أسبوعين من خلال تنافس نخبة لاعبي وفرق ودول العالم على اللقب وأكبر حصة من مجموع الجوائز المالية التي تصل إلى 3 ملايين دولار مقارنة بمبلغ 1,2 مليون دولار في العام الماضي.

وعبر نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري عن فخرهم بهذه الشراكة مع FIFAe ولاستضافة نهائيات FIFAe 2023 ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال. وقال : “هذا الحدث يوحّد مجتمع اللعبة الأشهر عالميًا ويعزز من نمو الرياضات الإلكترونية محليًا ودوليًا، وتعاوننا مع FIFAe يُسهم في ترسيخ مكانة موسم الجيمرز كحدث رائد في القطاع على مستوى العالم ويمنح اللاعبين منصة مميزة للمنافسة”.

من جهته، قال المدير التنفيذي للأعمال في FIFA: رومي جاي: ” الشراكة مع موسم الجيمرز: أرض الأبطال هي فصل جديد في رحلة FIFAe، كما تُبرِز جهودنا في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، وستمنحنا القدرة على توفير الفرصة لنخبة اللاعبين للمشاركة في أكبر حدث على الساحة العالمية للرياضات الإلكترونية، وإبراز موهبتهم والتواصل مع مجتمعهم، وإلهام الجيل القادم لمتابعة شغفهم وتحقيقه. طموحنا وهدفنا الأسمى بالنسبة إلى FIFAe هو دعم نمو كرة قدم الرياضات الإلكترونية بالتعاون مع جميع المعنيين من مختلف أنحاء العالم”.

وتعد المملكة إحدى الدول التي تتمتع بمجتمع محلي واعد وزاخر بالمواهب المميزة في عالم كرة القدم للرياضات الإلكترونية حيث نجح لاعبان سعوديان في الحصول على لقب العالم في بطولات FIFAe، وكانت من أوائل الدول التي شاركت في النسخة الأولى من كأس الأمم عام 2019، فيما تأهل الفريق السعودي بشكل مباشر لنسخة هذا العام 2023 من بطولة كأس الأمم FIFAe Nations Cup 2023™ بصفة المملكة الدولة المستضيفة.

وتنطلق المنافسات بداية ببطولة “كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™” بتاريخ (6 حتى 9 يوليو)، ويليها “كأس الأمم FIFAe Nations Cup 2023™” بتاريخ (11 حتى 14 يوليو)، وتختتم بطولة “كأس العالم FIFAe World Cup 2023™” المنافسات بتاريخ (16 حتى 19 يوليو).

وسيتم نقل أحداث جميع المنافسات بشكل مباشر على قنوات FIFAe.