موسم الدرعية يطرح تذاكر “ليالي الدرعية” أمام الجمهور

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أعلن موسم الدرعية بنسخته الثانية اليوم،بدء إتاحة تذاكر “ليالي الدرعية” أمام الزوار من داخل المملكة وخارجها عبر الموقع الرسمي.

وتتيح “ليالي الدرعية” في المدة من 1 يناير حتى 22 فبراير 2023، تجربة استثنائية متكاملة؛ في أجواء شتوية تتميز بالفخامة، في قلب الدرعية، بموقع خلاب يمزج الماضي بالحاضر.

وتقدم “ليالي الدرعية” مجموعة من الأنشطة التي تناسب مختلف الفئات والأعمار، من خلال العروض الفنية، والموسيقى الحية، إضافة إلى جلسات ليالي الدرعية لنجوم الغناء العربي.

وتوفر “ليالي الدرعية” الفرصة أمام الجمهور للتمتع بتذوق أشهى المأكولات والمشروبات في عدد كبير من المطاعم والمقاهي الراقية، وعربات الأطعمة والمشروبات المحلية، إضافة إلى التسوق في أشهر المحال التجارية.

وستستقبل ليالي الدرعية زوارها يومياً من الساعة 5 عصراً حتى الثانية صباحاً، ومن الساعة الرابعة عصراً حتى الثانية بعد منتصف الليل يومي الجمعة والسبت، كما سيتم استقبال الزوار يومي 27 و28 يناير المقبل بالتزامن مع إقامة بطولة سباق “إي بي بي إي فورمولا إي”، من 11:00 مساءً إلى 4:00 صباحاً.