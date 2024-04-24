موسم الرياض راعياً رسمياً لرابطة الملاكمة العالمية

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن رعاية “موسم الرياض” لرابطة الملاكمة العالمية (WBA).

وقال آل الشيخ في بيان عبر حسابه في منصة “إكس” أن العلامة التجارية “موسم الرياض” ستكون حاضرة في مؤتمر رابطة الملاكمة العالمية وفي الأحداث التابعة للرابطة كراع رسمي.

وتهدف هذه الرعاية إلى تواجد “موسم الرياض” في نشرة رابطة الملاكمة العالمية الإخبارية، إضافة إلى التواجد في المنتجات الإعلامية والتسويقية والفعاليات ذات العلاقة.

وتأتي رعاية “موسم الرياض” لرابطة الملاكمة العالمية امتداداً لعدد من الرعايات والشراكات التي أبرمها الموسم مؤخراً مع العديد من العلامات العالمية المميزة.