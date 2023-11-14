موسم الرياض يتيح لزواره التنقل بين دروب بلاد الشام العتيقة

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تمثل منطقة بلاد الشام في بوليفارد وورلد واحدة من أبرز معالم موسم الرياض هذا العام، حيث تعد إحدى أهم الثقافات العالمية من بين 14 منطقة تحاكي كل واحدة منها ثقافة وحضارة عالمية شهيرة.

ويتجلى التراث الشامي بجميع أشكاله في المنطقة من خلال الأسواق والأبواب والطرقات، حيث تستقطب الزوار بنفحات من الأصالة التي تترجمها زوايا 80 متجرًا مخصصة لبيع الملابس والإكسسوارات والهدايا التي تروي قصة الشام وحكايات الأقدمين بكل تفاصيلها في المنطقة التي تحضر لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتمثل منطقة بلاد الشام وجهًا للتكامل الترفيهي في بوليفارد وورلد التي جمعت بين حديث العالم وقديمه عبر استحضار الموروث الثقافي لحارات بلاد الشام التي تأخذ طرقاتها الزوار إلى مراحل بعيدة من تاريخ الإنسان، كما تعد ملاذًا لمحبي الأجواء الشامية ومذاقاتها المتنوعة، لا سيما في المطعم الشامي الذي يتيح للزوار تجربة فريدة في الاستمتاع بأصناف الأطعمة الشامية المتنوعة.