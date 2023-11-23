موسم الرياض يستعد لإطلاق معرض الرياض للسيارات

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تستعد العاصمة الرياض لاحتضان أكبر حدث للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، إذ تشهد منطقة المملكة أرينا، إحدى المناطق الترفيهية في الموسم، انطلاق معرض الرياض للسيارات في تجربة فريدة، وذلك خلال الفترة من 5 – 9 ديسمبر المقبل، وسيحتضن المعرض أكبر تجمع لوكلاء السيارات في المملكة، بمشاركة 50 شركة رائدة في صِناعة السيارات، لعرض أحدث موديلات السيارات والدراجات النارية، مع العروض الخاصة والحصرية.

وفي تجربة استثنائية تنتظر عشاق ومحبي السيارات، يتوقع أن يستقطب هذا الحدث خلال فعالياته آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها، وهو فرصة مميزة يتنافس فيها صانعو السيارات لعرض أحدث المركبات والاكسسوارات والخدمات المتعلقة بهذا القطاع المزدهر في المملكة، كما سيشمل المعرض أنشطة وفعاليات خارجية تضم عروض سيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة، وحلبات سباق الكارتينج، وسباقات المحاكاة، وتجربة قيادة السيارات للسيدات، إضافة إلى تجربة قيادة سيارة وغيرها بصورة ممتعة في مكان واحد.

ويكشف المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى 5 أيام عن أحدث السيارات في العالم، مثل السيارات الرياضية، ومركبات الدفع الرباعي 4×4، إضافة إلى إطلاق حصري لأحدث الطرازات في السوق السعودي.