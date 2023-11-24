موسم الرياض يطلق تحديات مسابقة البلوت بجائزة 50 ألف ريال

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أطلق موسم الرياض 2023، مسابقة البلوت في تحديات تصل جائزتها إلى 10 آلاف ريال للفريق الفائز كل أسبوع، وتستمر التحديات لمدة ثمانية أسابيع، يتنافس الفائزون فيها على الجائزة الكبرى بقيمة 50 ألف ريال خلال الأسبوع التاسع في بلوت لاونج في منطقة الموسيقى في بوليفارد سيتي.

وتُعد مسابقة البلوت واحدة من الرياضات الذهنية التي يقدمها موسم الرياض للزوار، حيث تحظى باهتمام كبير من مختلف شرائح المجتمع؛ لما تتمتع به من شهرة وشعبية واسعة لدى زوار الموسم.

وترافق المسابقة التي تقام في بوليفارد سيتي مجموعة من الفعاليات المتنوعة والعروض المسرحية، والحفلات، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المقاهي والمطاعم، وصالات الألعاب، والتجارب الترفيهية المميزة، ويمكن التسجيل في المسابقة عبر الرابط التالي: https://webook.com/ar-SA/events/baloot-challenge.