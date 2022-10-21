موسم الرياض 2022.. أبرز الفعاليات ورابط حجز التذاكر

بعد غياب، يعود موسم الرياض 2022 إلى أدراجه مُجددًا، ويمتلك في جعبته العديد من الفعاليات الهامة والمُثيرة، و التي من شأنها أن تجعل مدينة الرياض واجهة سياحية تستقطب مُحبي السياحة والسفر وعُشاق المغامرات من داخل المملكة وخارجها.

ويقدم لكم “موقع المناطق” أهم الفعاليات حتى نهاية هذا العام 2022، وأسعار التذاكر، وروابط حجز تذاكر موسم الرياض 2022.. تعرف عليهم؟

_منطقة البازار

التاريخ : السبت، 22 أكتوبر 2022 حتى الإثنين، 05 ديسمبر 2022

الوقت : من 04:00 م الى 12:00 ص

المدينة : الرياض

المكان : حديقة السويدي

السعر شامل الضريبة : 0 ريال (رابط حجز التذاكر من هنا)

_عروض حية متجولة

التاريخ : السبت، 22 أكتوبر 2022 – الإثنين، 05 ديسمبر 2022

الوقت : من 04:00 م الى 12:00 ص

المدينة : الرياض

المكان : حديقة السويدي

السعر شامل الضريبة : 0 ريال (رابط حجز التذاكر من هنا)

_منطقة الكرنفال

التاريخ : السبت، 22 أكتوبر 2022 – الإثنين، 05 ديسمبر 2022

الوقت : من 04:00 م الى 12:00 ص

المدينة : الرياض

المكان : حديقة السويدي

السعر شامل الضريبة : 0 ريال (رابط حجز التذاكر من هنا)

_المزرعة

التاريخ : السبت، 22 أكتوبر 2022 – الإثنين، 05 ديسمبر 2022

الوقت : من 04:00 م الى 12:00 ص

المدينة : الرياض

المكان : حديقة السويدي

السعر شامل الضريبة : 0 ريال (رابط حجز التذاكر من هنا)

_معرض الأنمي السعودي

التاريخ : الخميس، 27 أكتوبر 2022 – السبت، 29 أكتوبر 2022

الوقت : من 03:00 م الى 12:00 ص

المدينة : الرياض

المكان : واجهة الرياض

السعر شامل الضريبة : تبدأ من 50 ريال (رابط حجز التذاكر من هنا)

_مسرحية يلا بوليفارد

التاريخ : السبت، 22 أكتوبر 2022 – السبت، 29 أكتوبر 2022

المدينة : الرياض

المكان : مسرح بكر الشدي – البوليفارد

السعر شامل الضريبة : تبدأ من 100 ريال (رابط حجز التذاكر من هنا)

_مرسول بارك WWE

التاريخ : السبت، 5 نوفمبر 2022

المدينة : الرياض

المكان : مرسول بارك

السعر شامل الضريبة : تبدأ من 100 ريال (رابط حجز التذاكر من هنا)

_مسرحية ساعة أمل

التاريخ : الأحد، 23 أكتوبر 2022 – الخميس، 27 أكتوبر 2022

الوقت : من الساعة 9 إلى الساعة 12:30

المدينة : الرياض

المكان : مسرح محمد العلي

السعر شامل الضريبة : تبدأ من 100 ريال (رابط حجز التذاكر من هنا)

ونتر وندر لاند

التاريخ : السبت، 22 أكتوبر 2022 – الخميس، 22 ديسمبر 2022

الوقت : ايام الاسبوع من 04:00 م الى 01:00 ص

المدينة: الرياض

المكان : ونتر وندرلاند

السعر شامل الضريبة : تبدأ من 55 ريال (رابط حجز التذاكر من هنا)

_بوليفارد رياض سيتي

الوقت : من 04:00 م الى 04:00 ص

المدينة : الرياض

المكان : بوليفارد رياض سيتي

السعر شامل الضريبة : تبدأ من 55 ريال (رابط حجز التذاكر من هنا)

_حفل إليسا وهيفاء وهبي

التاريخ: الجمعة 28 اكتوبر 2022

الوقت: 18:00

المدينة: الرياض

المكان: محمد عبده أرينا

السعر: يبدأ من 157.51 ريال (رابط حجز التذاكر من هنا)

_حفل تامر عاشور وبهاء سلطان

التاريخ: الخميس 27 تشرين الأول 2022

الوقت: البوابة تفتح الساعة 7:30 مساءً

المدينة: الرياض

المكان: بوليفارد رياض سيتي

السعر: يبدأ من 190 ريال (رابط حجز التذاكر من هنا)

_كرونوس لي فارفاديس

التاريخ : الإثنين، 24 أكتوبر 2022 – السبت، 05 نوفمبر 2022

المدينة : الرياض

المكان : Global theater

السعر شامل الضريبة : تبدأ من 100 ريال (رابط حجز التذاكر من هنا)

_حديقة السويدي

التاريخ : السبت، 22 أكتوبر 2022 – الإثنين، 05 ديسمبر 2022

الوقت : من 04:00 م الى 12:00 ص

المدينة : الرياض

المكان : حديقة السويدي

السعر شامل الضريبة : 0 ريال (رابط حجز التذاكر من هنا)

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