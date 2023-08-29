موسم تمور الرس يستقبل إنتاج ما يقارب مليون نخلة متنوعة

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استقبل موسم التمور بمحافظة الرس الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بمقر سوق التمور بالمحافظة، إنتاج ما يقارب مليون نخلة من التمور المتنوعة.

ويستعرض الموسم التمور من خلال 20 مساراً و 18 مبسطاً وعرض يومي يصل إلى قرابة 55 ألف عبوة تزن 220 ألف كج من جميع أنواع التمور، بالإضافة إلى عدد من المعارض المصاحبة ومراكز بيع التجزئة.

كما تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي أمس، مقر سوق موسم التمور بالمحافظة، مطلعاً على حركة البيع والشراء في السوق وبعض المشاريع الصغيرة لعدد من الشباب من عرض وبيع العديد من منتجات التمور المتنوعة.

وأكدَ الرجيعي على دورَ سموِّ أمير القصيم لدعم المنتجات الزراعية بمنطقة القصيم والتي أصبحت فرصة للشباب لزيادة مداخيلهم ودعم المزارعين والإسهام في رفع المنتج المحلي، التي تشكل دعماً أساسياً للمزارعين والمتسوقين وأهالي المحافظة.