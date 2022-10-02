موسم تمور المدينة المنورة حراك اقتصادي ومبيعات تجاوزت 500 مليون ريال

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يعد موسم تمور المدينة المنورة الذي انطلقت فعالياته تحت شعار “تمورنا بركة” بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة حراكًا اقتصاديًا يهدف إلى دعم المواطنين من أبناء وبنات المنطقة وإبراز منتجات النخيل بمنطقة المدينة المنورة التي تتميز بجودة التمور وتنوعها.

وبلغ إجمالي كميات التمور المباعة خلال فعاليات موسم التمور 35,918,705 كجم, فيما بلغت كمية صادرات التمور من محجر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة 1,665,000 كجم, وبلغ إجمالي قيمة المبيعات 548,173,236 مليون ريال، وشهد الموسم إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين بلغ عددهم 183,000 زائر.