موسم جدة الثاني «سيتي ووك 2023».. كرنفال تفاعلي ترفيهي

المناطق_جدة

تقدّم منطقة “سيتي ووك”، المقامة حالياً بمدينة جدة في نسخته الثانية حزمة من الفعاليات المنوعة، والتي تُعد من كُبرى المناطق الترفيهية في المملكة، حيث يعيش الزائر مختلف التجارب الشيقة في أجواءٍ ملائمة تُثري شغف مختلف الأعمار، وذلك ضمن فعاليات تقويم جدة 2023.

وتتضمن الفعاليات العديد من المناطق المنوعة التي تُقام للمرة الأولى في جدة وألعاب حماسية مناسبة لجميع الأعمار، بالإضافة محال ومطاعم متنوعة وأكشاك الطعام التي تقدم المأكولات المحلية والعالمية التي ترضي جميع الأذواق، وكذلك القرية اليابانية التي تحتضن منطقة الأنيمي بفعالياتها اليومية المختلفة المتمثلة في ورشة عمل الخط الياباني، وعروض الأنيمي الاستعراضية، والحفلات الموسيقية التي يحييها عدد من الفنانين.

كما يستمتع زائر الموسم بفعاليات منطقة سبلاش التي تتضمن ألعاب مائية للصغار والكبار، ومنطقة المطاعم المحلية والعالمية، ومنطقة الكرنفال التي تشمل ألعاباً للكبار والصغار، ومنطقة الرعب التي يتواجد بها بيت الرعب، ومنطقة المكتبة والمتحف التي تضم العديد من شخصيات الأنيمي، ومنطقة جدة لايف التي تحوي على المسرح العربي ومسرح الأطفال وقصر العجائب، ومنطقة موفي لاند التي تشتمل على مسرح “كواليس” الأفلام والمسلسلات، وتجربة تزلج فريدة من نوعها في حصة مدتها 25 دقيقة.