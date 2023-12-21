“موسيقى” بمكالمات “واتساب”

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يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على ميزة جديدة (قيد التطوير) تمكّن المستخدمين من مشاركة الملفات الصوتية ومنها الموسيقى أثناء إجراء مكالمات الفيديو.

وتمكن الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، جميع المشاركين في مكالمة الفيديو من الاستماع بشكل جماعي إلى الموسيقى، وذلك بفضل خيار جديد مرافق لها يسمح بمشاركة الشاشة مع الآخرين.

وتظهر هذه الميزة لمستخدمي الإصدار رقم “2.23.26.18” من التطبيق الخاص بنظام تشغيل أندرويد، وتسعى من خلالها المنصة نحو خلق بيئة تفاعلية في مكالمات الفيديو مع الأصدقاء، أو حتى في اجتماعات العمل بمشاركة الملفات الصوتية الأخرى.