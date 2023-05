موسيماني يوجه رسالة وداع لجماهير الأهلي

المناطق_متابعات

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني رسالة إلى جماهير الأهلي ، بعد نجاحه في قيادة الفريق للعودة لدوري روشن مرة آخرى.

ونجح موسيماني في قيادة أهلي جدة للتربع على صدارة جدول ترتيب دوري يلو السعودي، ليعود بالفريق من جديد لدوري روشن.

وكتب موسيماني عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “تمت المهمة بنجاح وتم تسليم المشروع، واستقيظ العملاق النائم بعد 8 أشهر، في بلد جديدة، دوري جديد.. في العربية يقولون “خلاص!” وهي تعني انتهى وتم تسليمه.. شكرًا جدة على تكليفي بهذه المهمة الصعبة”.

وتولى موسيماني تدريب الأهلي في سبتمبر الماضي، بعدما أنهى مسيرته مع النادي الأهلي في مصر، لينجح معهم في عودة الفريق مجددًا لدوري روشن قبل انتهاء منافسات الموسم بـ 4 جولات كاملة، ليتأهل للمنافسة على اللقب في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وهبط أهلي جدة لأول مرة في تاريخه في الموسم الماضي، بعدما احتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب المسابقة.

Mission accomplished, project delivered, Sleeping Giant awoken in 8 months. In new Country, New Continent, different League! In Arabic, they say, Khalsa! meaning , it is done and dusted!

Thanks Jeddah for entrusting me with this difficult task.

Salute!

💚💚💚💚💚 🇿🇦 🫱🏽‍🫲🏿 🇸🇦 pic.twitter.com/5jCVbhTdBz

— Pitso Mosimane (@TheRealPitso) May 12, 2023