موسيماني يوجه رسائل نارية لمنافسي الأهلي.. دعونا نوقظ العملاق النائم

وجه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، رسائل تحذيرية شديدة اللهجة لكافة الأندية في دوري يلو للمحترفين عن مصير قلعة الكؤوس.

رسائل نارية من موسيماني لخصوم الأهلي

وتلقى موسيماني العديد من التهاني عبر موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلان تعينه المدير الفني الجديد للفريق وتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

ورد موسيماني على أحدى التعليقات للمغردين قائلًا: “نعم، فريق كبير، دعونا نوقظ العملاق النائم ويعود الناس لمليء الاستاد، مهمة كبيرة جدًا ولكنها مثيرة أيضًا”.

الأهلي يتعاقد موسيماني لتولي القيادة الفنية

وأعلن الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في منصب مدرب الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية موسم 2023.

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